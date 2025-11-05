Развод Дмитрия и Полины Дибровых назвали фиктивным

Подруга семьи Дмитрия Диброва и его бывшей жены Полины утверждает, что их развод был фикцией и был организован ради привлечения внимания.

Эту информацию передает Telegram-канал «Свита короля».

«Ради дополнительного пиара решили делать все одновременно с другом семьи Романом Товстиком, но все вышло не очень красиво», — рассказала источник канала.

Она подчеркнула, что слухи о романе Диброва с другой женщиной не имеют под собой оснований. При этом у Товстика действительно есть связь на стороне, но не с Полиной Дибровой.

«Полина и Дмитрий уже сто раз пожалели об этом. Они хотели «красивый развод» с легкой интригой, а не все это», — отметила женщина из окружения звездной пары.

Подруга Полины подытожила, что на данный момент супруги предпочли дистанцироваться от скандала. По ее словам, они по-прежнему вместе.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года.