«Жду ответочку»: Собчак раскрыла необычную традицию в браке с Богомоловым

Журналистка Ксения Собчак поделилась в личном блоге фотографиями с празднования Дня рождения своего супруга, режиссера Константина Богомолова. В описании к снимкам она поделилась необычной традицией в их отношениях.

© Вечерняя Москва

Как рассказала Собчак, у нее с Богомоловым вошло в привычку организовывать праздники друг для друга — День рождения режиссера провели силами журналистки.

При этом Константин не хотел праздновать свой юбилей. Тем не менее, Ксения добавила, что торжество прошло душевно и «авторски».

— Ну вот теперь жду «ответочку» и не знаю, что там готовит мне к др (ко Дню рождения, — прим. «ВМ») Константин. Обожаю сюрпризы! — заключила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Собчак и Богомолов вместе более пяти лет. Психолог Вероника Степанова считает, что у возлюбленных достаточно тяжелые отношения из-за характера мужчины.

До этого журналистка рассказала, почему чаще всего ссорится со своим супругом. По словам звезды, они с мужем часто вздорили из-за покрытия на полу, пока в их загородном доме шел ремонт. Собчак сказала, что она очень любит ковры, так как они ассоциируются у нее с советской эпохой.