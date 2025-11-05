Дмитрий Назаров распродал почти все имущество в России

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, покинувший Россию, оставил в стране комнату в квартире, в которую планирует вернуться после длительной эмиграции. Все остальные свои активы он быстро продал и передал детям. Общая стоимость проданного имущества может достигать 200 миллионов рублей, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, после переезда в Канны Назаров переоформил на свою дочь Арину квартиру в Подколокольном переулке. Площадь этого жилья составляет 130 квадратных метров, а его стоимость может достигать 100 миллионов рублей.

Однако огромный трехэтажный особняк с участком площадью 1800 квадратных метров в Чеховском районе Подмосковья актер продал. В этом доме площадью 168 квадратных метров есть бассейн, дорогая мебель, эксклюзивная отделка и другие роскошные элементы. Цена такого особняка составляет около 80 миллионов рублей, говорится в публикации канала.

Несмотря на продажу большей части своей недвижимости, актер сохранил за собой одну комнату в квартире площадью 75 квадратных метров, расположенной в Краснопрудном тупике, в самом сердце Москвы, пишут авторы.

Подчеркивается, что эта квартира может стоить около 40 миллионов рублей. Именно здесь Назаров может поселиться после возвращения в Россию вместе с женой, добавляется в материале.