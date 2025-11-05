Известный телеведущий и актер Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Долгое время артист боролся с тяжелым заболеванием легких и уже попадал в реанимацию в 2024 году.

Николаев более всего был известен как ведущий программы «Утренняя почта», которая выходила в эфир более 15 лет. Он зачитывал письма зрителей и исполнял их музыкальные заявки. Передача долгие годы оставалась одной из самых узнаваемых на советском телевидении.

В 1990 году Николаев покинул проект, но продолжил работать в музыкальном жанре и создал детский конкурс «Утренняя звезда». Программа выходила свыше десяти лет и стала стартовой площадкой для многих будущих артистов, среди которых группа «Лицей», Пелагея, Ани Лорак, Алсу, Влад Топалов, Сергей Лазарев и Юлия Волкова.

Также Николаев вел передачи «Достояние Республики» и «Честное слово». С 2007 по 2014 год телеведущий боролся с раком.