Умер ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев

Телеведущий Юрий Николаев
© Lev Sherstennikov/Global Look Press
Телеведущий Юрий Николаев на хит-параде ТАСС «Музыкальный Олимп», 1987 год
© Владимир Яцина/ТАСС
Ведущий телепрограммы «Утренняя звезда» Юрий Николаев и кинорежиссер Никита Михалков, 1991 год
© Александр Шогин/ТАСС
Участник избирательного штаба Бориса Ельцина Сергей Лисовский и Юрий Николаев перед агитационным авиаперелетом «Ельцин – наш Президент», 1996 год
© Владимир Яцин/ТАСС

Ведущие шоу Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев во время съемок нового телепроекта для канала «Россия» — «Танцы со звездами», 2006 год
© Алексей Никольский/ТАСС
Телеведущий Юрий Николаев в парке «Яхрома», где состоялась знаменитая гонка Audi Stars Cup, 2008 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Юрий Николаев с супругой Элеонорой после традиционного показа коллекции Валентина Юдашкина, который прошел ГЦКЗ «Россия», 2006 год
© Михаил Фомичев/ТАСС
Телеведущий Юрий Николаев на ежегодном театральном фестивале «Bosco di Ciliegi» в Москве, 2009 год
© Juliya Khanina/Global Look Press
Телеведущий Юрий Николаев на вечеринке в Нескучном саду, посвященной закрытию 30-го Московского международного кинофестиваля, 2008 год
© Juliya Khanina/Global Look Press

Кинорежиссер Никита Михалков и телеведущий Юрий Николаев во время посещения исправительной колонии №6 в городе Самара, 2010 год
© Юрий Стрелец/РИА Новости
Телеведущий Юрий Николаев на трибуне на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне, 2012 год
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Телеведущий Юрий Николаев на вечеринке White Party журнала The Hollywood Reporter в рамках Московского кинофестиваля в ресторане «Понтон», 2013 год
© РИА Новости
Телеведущий Юрий Николаев и композитор Евгений Дога перед церемонией вручения премии «Золотой орел» на «Мосфильме», 2013 год
© 2013 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Юрий Николаев на церемонии вручения XI русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале «Крокус Сити Холл», 2022 год
© Евгений Одиноков/РИА Новости

Телеведущий Юрий Николаев на концерте «Звездный юбилей Юрия Николаева», посвященном его 70-летию, в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2018 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущий Юрий Николаев и певец Григорий Лепс (слева направо) на концерте «Звездный юбилей Юрия Николаева», посвященном 70-летию теле- и радиоведущего Юрия Николаева, в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2018 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущий Юрий Николаев и певица Тамара Гвердцители во время выступления на концерте «Звездный юбилей Юрия Николаева», посвященном 70-летию теле- и радиоведущего Юрия Николаева, в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2018 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущий Юрий Николаев на презентации своей книги «Здесь все по-честному» в Москве, 2023 год
© Станислав Красильников/РИА Новости
Юрий Николаев (1948 — 2025)
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Известный телеведущий и актер Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Долгое время артист боролся с тяжелым заболеванием легких и уже попадал в реанимацию в 2024 году.

Николаев более всего был известен как ведущий программы «Утренняя почта», которая выходила в эфир более 15 лет. Он зачитывал письма зрителей и исполнял их музыкальные заявки. Передача долгие годы оставалась одной из самых узнаваемых на советском телевидении.

В 1990 году Николаев покинул проект, но продолжил работать в музыкальном жанре и создал детский конкурс «Утренняя звезда». Программа выходила свыше десяти лет и стала стартовой площадкой для многих будущих артистов, среди которых группа «Лицей», Пелагея, Ани Лорак, Алсу, Влад Топалов, Сергей Лазарев и Юлия Волкова.

Также Николаев вел передачи «Достояние Республики» и «Честное слово». С 2007 по 2014 год телеведущий боролся с раком.

