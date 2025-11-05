Завоевал сердца зрителей: как жил Юрий Николаев

Накануне стало известно, что телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. О том, как он жил, рассказало издание News.ru.

Биография и профессиональная деятельность

Юрий Николаев появился на свет 16 декабря 1948 года в Кишиневе в состоятельной семье чиновников. С юных лет он был очарован театром и после окончания школы поступил в ГИТИС, где начал свою карьеру в театре имени Пушкина. В 1975 году он начал вести программу «Утренняя почта», а в 1991 году основал продюсерскую компанию «ЮНИКС» и запустил проект «Утренняя звезда».

Николаев быстро завоевал сердца зрителей благодаря своей дружелюбной и шутливой манере общения. Он отличался от других ведущих тем, что открыто нарушал негласные правила телевидения. Например, он был первым, кто вышел в эфир в джинсах и с длинными волосами, что тогда считалось неприемлемым. Кроме того, он мог сидеть в эфире, закинув ногу на ногу, что очень не нравилось его руководству.

За свою профессиональную деятельность Николаев получил множество наград. В 1998 году ему было присвоено звание народного артиста России за значительные достижения в области музыкального искусства. В 2007 году он был удостоен ордена Дружбы, а в 2014 году — ордена Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и многолетнюю плодотворную работу.

Названа причина смерти Юрия Николаева

Как сложилась личная жизнь

Николаев был дважды женат. Его первая супруга — однокурсница Галина, вторая и последняя жена — Элеонора Гравис, с которой он прожил более 50 лет. Детей у пары не было, и они не скрывали этого.

Причины смети

Телеведущий ушел из жизни из-за тяжелого заболевания дыхательной системы. Несколько лет назад ему поставили диагноз — рак, который затем возобновился. У него также были хронические заболевания дыхательных путей, и он продолжал курить. В октябре он попал в больницу после приступа удушья, а в последние недели жаловался на слабость и болевые ощущения в груди.