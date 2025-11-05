Выяснилось, чего скоро может лишиться певица Алла Пугачева

Алла Пугачёва рискует потерять права на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок его действия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

© Московский Комсомолец

Знак «Кристина» был впервые зарегистрирован в 1997 году и связан, вероятно, с именем дочери певицы — актрисы и певицы Кристины Орбакайте. С тех пор регистрация неоднократно продлевалась: последний раз — в 2016 году, когда действие исключительного права было продлено до 25 апреля 2026 года.

Согласно данным реестра, под товарным знаком «Кристина» в России разрешено производить и продавать широкий спектр товаров — одежду, головные уборы, игрушки, напитки (включая алкогольные), табачную продукцию, а также оказывать услуги в сфере досуга, туризма и образования.

Раскрыты ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой

Если регистрация не будет продлена, знак перейдёт в свободное использование и может быть зарегистрирован другими лицами.

После отъезда из России в октябре 2022 года Пугачёва живёт с детьми в Израиле. На фоне критики в соцсетях певица тогда заявила, что счастлива «видеть ненависть тех, кого всегда терпеть не могла». В ноябре 2023 года она ненадолго возвращалась в Россию, чтобы записать несколько песен, после чего снова уехала за границу.