Лещенко высказался о смерти Юрия Николаева

На 77-м году жизни умер телеведущий, актер, народный артист РФ Юрий Николаев. Народный артист России Лев Лещенко вспоминает о Николаеве как об обаятельнейшем человеке, прекрасном актере и очень ярком телеведущем.

© Российская Газета

"Работал всегда на позитиве, всегда улыбка, всегда чувствовалось, что человек получает огромное удовольствие от своей работы, - рассказал он "РГ". - У Юры была всенародная любовь".

Лев Лещенко уверен, что одна из главных заслуг Николаева в том, что он вывел на сцену огромное количество артистов, музыкантов, помог им найти свой путь в искусстве.

Умер телеведущий Юрий Николаев