Семенович не жалеет о раннем уходе из спорта

Анна Семенович 24 года назад ушла из фигурного катания. Некоторое время будущая звезда отечественной эстрады не могла определиться, чему посвятить свою жизнь.

Анна написала в микроблоге, что тяжело переживала уход из большого спорта. Но в итоге поняла истину: когда закрывается одна дверь, то тут же открывается другая, пишет Рassion.ru.

«Мне было очень больно и страшно, я долго не знала, чем заниматься дальше. Казалось, что жизнь разбита, и я больше никогда не найду себя. Но знаете, что я сделала? Я перестала жалеть себя, собрала всю волю в кулак и начала идти, шаг за шагом, навстречу своей мечте», — сообщила исполнительница.

Анна с детства мечтала петь, и в итоге не упустила шанс.

«Так я начала свой новый путь, и сегодня я пою — как всегда мечтала. Не бойтесь перемен! Даже если сейчас кажется, что все рушится — возможно, это просто начало чего-то нового и прекрасного», — уверена звезда

Ранее Сергей Соседов выразил мнение, что Анна Семенович является самой бесталанной артисткой эстрады. При этом критик отметил, что певице лучше заниматься фигурным катанием, в котором она, по его предположению, сильна.