Шнуров объяснил, почему продолжает использовать матерные слова в песнях

Сергей Шнуров порассуждал о своем отношения к ненормативной речи в музыкальных композициях. Фронтмен группы «Ленинград» признался. что уже не раз обещал перестать употреблять обсценную лексику.

Но обещания своего не исполнил, поскольку страшно потерять популярность у публики, пишет «Комсомольская Правда»

«Понимал, что я народный, так сказать, трибун и должен петь на том языке, на котором говорит народ. Если бы народ говорил «трансцендентально», «сударь», «весьма», я бы писал другие песни», - сообщил музыкант.

В сентябре Сергей Шнуров избавился от последнего бизнеса в России. В разное время Шнуров владел рестораном русской кухни «Кококо», который впоследствии перешел его экс-супруге Матильде и ретро-баром «Синий Пушкин».