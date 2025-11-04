Стали известны подробности состояния сына Плющенко

Продюсер Яна Рудковская рассказала в своем Telegram-канале, что вчера, 3 ноября, у Гном Гномыча (так Рудковская и ее муж Евгений Плющенко зовут своего сына Сашу) был сложный день, но все же не настолько сложный, как об этом писали СМИ.

© Соцсети

По ее словам, журналисты обвинили ее и супруга в том, что они отправили сына на ледовую площадку с высокой температурой и тошнотой, довели до того, что мальчика потом забрала скорая.

«Это из серии «слышали звон, да не знают где он»! Верьте только первоисточникам! первоисточникам!», — подчеркнула Рудковская.

На кадрах ролика, который продюсер приложила к публикации, 12-летний фигурист лежит в постели, в пижаме, укрытый одеялом.

По его словам, никакая скорая его не забирала — врачи приехали, осмотрели его и уехали. Он добавил, что сейчас с ним все хорошо.