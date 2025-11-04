Кушанашвили усомнился в состоятельности Товстика

Отар Кушанашвили до сих пор не понимает, как Полина могла променять Дмитрия на Романа Товстика. Журналисту жаль втянутого в скандал Диброва.

«Посмотрите на позорище в разводе Дибровых! Друг друга поимели. Кто? Кого? И мне кажется, все-таки Диму», – высказался Кушанашвили в подкасте «Шоу Без Купюр» на YouTube.

Также Отар усомнился в финансовой состоятельности любовника Полины, пишет СтарХит.

«У кого настолько плохо с парнями дело, чтобы уйти к Роману Товстику. Ну за такого я бы из дома не выходил, стыдно. Но он миллиардер какой-то там! Потом выяснится, что он живет в кредит. Все врут, все врут. Но Товстик, ну посмотрите, я бы арестовал его только за такое лицо», —возмутился Кушанашвили.

Ранее известный российский телеведущий Отар Кушанашвили призвал ведущего Дмитрия Диброва давать меньше интервью на фоне его развода.