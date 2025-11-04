Валя Карнавал рассказала о неприятных издержках популярности
Валя Карнавал пожаловалась микроблог на непрекращающийся хейт. 23-летняя певица написала, что переживает за свою будущую дочь, которой придется объяснять, за что люди ополчились на ее маму. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Валя выложила видеоролик, куда вставила отрывки из комментариев хейтеров. «Похудей, ты потолстела!», «Ужас, какая тощая», «Одна штукатурка на лице» и все в этом роде.
«Лет через 15 моя дочь впервые скажет, что быть популярным человеком — это здорово. Что мне ей сказать в ответ?» — задала риторический вопрос Валя.
Ранее Валя Карнавал призналась, что в детстве стеснялась своей внешности. 23-летняя блогерша откровенно рассказала о своих комплексах в личном блоге. На правой щеке у Вали расположены три крупных родимых пятна, которые сейчас она считает своей изюминкой, однако в детстве ей казалось, что эта особенность на лице ее уродует