Валя Карнавал рассказала о неприятных издержках популярности

Валя Карнавал пожаловалась микроблог на непрекращающийся хейт. 23-летняя певица написала, что переживает за свою будущую дочь, которой придется объяснять, за что люди ополчились на ее маму. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

© РИА Новости

Валя выложила видеоролик, куда вставила отрывки из комментариев хейтеров. «Похудей, ты потолстела!», «Ужас, какая тощая», «Одна штукатурка на лице» и все в этом роде.

«Лет через 15 моя дочь впервые скажет, что быть популярным человеком — это здорово. Что мне ей сказать в ответ?» — задала риторический вопрос Валя.

Ранее Валя Карнавал призналась, что в детстве стеснялась своей внешности. 23-летняя блогерша откровенно рассказала о своих комплексах в личном блоге. На правой щеке у Вали расположены три крупных родимых пятна, которые сейчас она считает своей изюминкой, однако в детстве ей казалось, что эта особенность на лице ее уродует