Валерия выступила в защиту Тодоренко

Регина Тодоренко не так давно родила третьего ребенка. Телеведущая вынуждена брать малыша с собой на съемки, за что подверглась нападкам хейтеров.

Валерия в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» вступилась за Регину.

Супруга Иосифа Пригожина напомнила, что так было всегда: артисты брали с собой детей за кулисы, где они вливались в профессию с детства.

«Поколениями актеры брали с собой детей за кулисы: как дети полка росли. И, кстати, потом они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно — они познают азы профессии, что называется, с молоком матери», — заявила Валерия.

Певица сказала, что знает многих женщин, у которых профессии не позволяют надолго уходит в декрет. И они прекрасно совмещают заботу о ребенке с профессиональной деятельностью. Она подчеркнула, что восхищается трудолюбием Регины.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально узаконили свои отношения в октябре 2018 года. В декабре того же года на свет появился первенец пары Михаил. Летом 2022 года родился Мирослав. А 25 сентября 2025 года

Регина Тодоренко вновь стала мамой.