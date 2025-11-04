МакSим впервые призналась, почему никогда не мечтала выйти замуж

Певица МакSим впервые открыто призналась, что никогда не мечтала выйти замуж. В интервью 5-tv.ru она рассказала, что замужество было связано с внутренними биологическими часами и желанием раскрыться в отношениях, но не с обычным стремлением к браку.

«Замуж я не собираюсь. То есть я так скажу вам: никогда не мечтала выйти замуж, откровенно говоря. Это будет открытие для некоторых», — заявила МакSим.

Певица призналась, что для нее важнее было родить и воспитывать ребенка, а не создавать семью с мужчиной, который, к тому же, не готов к этому.

МакSим рассказала, что первый брак со звукорежиссером Алексеем Луговцевым закончился из-за его зависимости и ревности. Она поняла, что находилась в созависимых отношениях, и решила спастись, чтобы не погубить себя и дочь. Сейчас певица воспитывает двух дочерей от разных мужчин. С одним из них она сохранила дружеские отношения.

После тяжелой болезни и борьбы с зависимостью МакSим признается, что стала больше ценить каждое мгновение жизни и научилась заботиться о себе. По словам певицы, любовь в ее сердце все еще живет – к близким и всему миру. Возвращаться к браку она не собирается.