Стала известна причина госпитализации Николаева

Медики определили причину нездоровья экстренно госпитализированного популярного артиста и телеведущего Юрия Николаева. У него тяжелая форма пневмонии, пишет «Московский Комсомолец».

Николаев вызвал докторов еще в воскресенье, 2 ноября. Телеведущий жаловался на слабость и температуру, которая никак не сбивалась. Также у него был понижен показатель сатурации.

Сегодня у 76-летнего Николаева температура подскочила до 39, 5. Прибывшие врачи отвезли его в больницу имени Юдина.

Длительное время Николаев борется с онкологией. Кроме того, в январе он споткнулся и упал на мебель в своем доме, сломав бедро, после чего его увезли в реанимацию, где ему сделали операцию. Однако в период реабилитации у артиста появилась новая проблема — он стал забывать свое имя и близких из-за провалов в памяти.