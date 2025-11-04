Музыкальный критик рассказал о конфликтах со звездами

Владимир Полупанов, музыкальный критик и журналист, поделился опытом общения со звездами. Многие из них легко общаются и привечают журналистов, кто-то прячется от представителей прессы, есть и те, которых считают «сложными». Есть исключения, но в целом артисты любят, когда о них пишут. Даже, если пишут критику – это все равно реклама, пишет «Абзац».

Так, у Полупанова с давних пор испорчены отношения с Ларисой Долиной.

«В 90-е я раскритиковал Ларису Долину и ее бывшего мужа Илью Спицына, когда она ушла из джаза в эстраду и исполнила «Погоду в доме». Я говорил только о музыке, но певица на меня обиделась. Пытался наладить с ней отношения, но она до сих пор со мной не здоровается».

Валерией Леонтьев в свое время обиделся на музыкального критика и так и не простил его.

«Когда Валерий Леонтьев записал альбом «По дороге в Голливуд», я его разбомбил. У Леонтьева, в принципе, мало песен, которыми можно гордиться. Всего три. Он на меня обиделся, сказал, что не хочет общаться ни на каких условиях».

Была у Полупанова стычка и с Филиппом Киркоровым. Правда, позднее король отечественной поп-музыки пошел на мировую.

«С Филиппом Киркоровым у нас была война в течение 10 лет. Он рассказал мне в интервью, что поедет с Димой Биланом на «Евровидение», но, когда вышли списки участников, их там не оказалось. Я перезвонил Филиппу и был посланным. В 2018-м мы примирились».

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Ларису Долину, Николая Расторгуева и Леонида Агутина за плохое отношение к СМИ. По его словам, артисты иногда ведут себя безобразно с теми, кто обеспечивает им популярность и высокие гонорары.