Милявская рассказала об устроенном в США дебоше

Лолита Милявская призналась, что однажды устроила дебош в гостиничном номере в Лос-Анджелесе. Она шумела, ломала вещи, выкидывала их в окно. Таким образом она отреагировала на ссору с бывшим супругом.

Приехала полиция, которая попросила певицу успокоиться и не стала заводить никаких дел. По словам Милявской, закрыть вопрос ей помогла ее подруга Татьяна Овсиенко, информирует 5 Канал.

«В Лос-Анджелесе я разгромила номер, вызвали полицию. Я открыла голая, сказала, что у меня депрессия — я ругалась с бывшим мужем. Я выбрасывала вещи в окно, что-то там побила… Надо отдать должное моей подруге Тане Овсиенко, которая очень быстро там все это уладила», - поделилась воспоминаниями Лолита на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Накануне глава ФПБК Виталий Бородин выяснил, сколько стоит заказать выступление певицы Лолиты Милявской. По его данным, заплатить артистке надо будет 5,7 млн рублей. Кроме того, необходимо учитывать райдер.

Лолита отреагировала на резонансное интервью Аллы Пугачевой