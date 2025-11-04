Певец Григорий Лепс прокомментировал опубликованные в СМИ сведения о требованиях в своем концертном райдере. Видео с артистом выложил Telegram-канал «Свита короля».

В ролике у Лепса поинтересовались, действительно ли в его райдере указано 4 литра алкоголя, на что артист с иронией ответил: «Господи, это даже я не выдержу!»

Также певец сыронизировал, что авторы публикации назвали шотландский виски Chivas Regal элитным.

«Да-а-а, Chivas Regal стал элитным виски... Это очень серьезно», — сказал он.

Лепс раскрыл, что в его райдер включены: две бутылки сухого вина; сырная и рыбная нарезки; вода и чай. Артист отметил, что икра в перечне требований отсутствует.

Григорий Лепс не стал отменять ближайшие концерты после госпитализации

Недавно зрители концерта во Владивостоке пожаловались на поведение Лепса на сцене — по словам очевидцев, певец вел себя неадекватно, шатался, нецензурно бранился. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин после жалоб зрителей потребовал внести артиста в черный список.