«Температура и тошнота»: Рудковская рассказала о самочувствии сына

3 ноября день своего рождения праздновал известный российский фигурист Евгений Плющенко. В честь особенного события он устроил ледовое шоу в Санкт-Петербурге. На мероприятии именинника выступил его сын, 12-летний Александр (псевдоним — Гном Гномыч). Незадолго до выхода на лед мальчику стало плохо. Несмотря на температуру и явное недомогание, юный спортсмен исполнил сольную партию. После представления Александру потребовалась помощь врачей.

© Соцсети

Сегодня о состоянии ребенка рассказала его мать, продюсер и телеведущая Яна Рудковская. В беседе с изданием Sport24 она заявила, что Александр постепенно восстанавливается. Врачи рекомендовали юному фигуристу отдохнуть несколько дней. За это время будут готовы результаты анализов. Если все будет хорошо, то он сможет вернуться на лед.

«Горло не болит, насморка — нет. Только температура и тошнота. У него и у нас взяли все анализы, но говорят, что это какая-то мутирующая форма ротавируса, поэтому сложно определить. Из нас всех заболел только Саша», — сообщила Яна.

Рудковская подчеркнула, что сейчас ее общий с Плющенко сынишка дома, в Москве. Он пребывает в хорошем расположении духа и с интересом смотрит футбол. Александр переживает лишь за одно — из-за болезни он пропустит турнир во Владимире.