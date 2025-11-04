СМИ: Юрию Николаеву потребовалась срочная госпитализация

Юрию Николаеву стало плохо дома. Приехавшие по вызову медики приняли решение об его экстренной госпитализации. Сейчас советский и российский телеведущий и актер находится в одной из столичных больниц, информирует «Вечерняя Москва».

Юрию Николаеву 76 лет. Он стоял у истоков популярной в СССР музыкальной телепрограммы «Утренняя почта». Позже был ведущим передач «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Юрий Николаев впервые за долгое время появился на публике в инвалидном кресле

Несколько лет назад стало известно, что Николаев борется с онкологическим заболеванием.