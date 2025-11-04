СМИ: телеведущего Николаева экстренно госпитализировали

Доктора в Москве экстренно госпитализировали телеведущего и актера Юрия Николаева. Утром дома артист пожаловался на ухудшение самочувствие, после чего его доставили в одну из городских клиник. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Длительное время Николаев борется с онкологией. Кроме того, в январе он споткнулся и упал на мебель в своем доме, сломав бедро, после чего его увезли в реанимацию, где ему сделали операцию. Однако в период реабилитации у артиста появилась новая проблема — он стал забывать свое имя и близких из-за провалов в памяти.

Медики также категорически запретили Николаеву курить. Телеведущий страдал вредной привычкой на протяжении более 50 лет, в среднем выкуривая одну–две пачки сигарет в день.

Кроме того, в ноябре прошлого года в СМИ появилась информация, что Николаеву диагностировали коронавирусную инфекцию. Сообщалось, что состояние артиста осложняется хронической обструктивной болезнью легких. По словам супруги телеведущего Элеоноры Николаевой, ее муж чувствовал себя хорошо и шел на поправку.