Дмитрий Певцов во время встречи с участниками студенческого кинофестиваля ВГИКа признался, что отлично себя чувствует и хорошо выглядит благодаря поддержке жены Ольги Дроздовой. Пара вместе более 30 лет, пишут news.ru.

«Мне многие говорят: «Ты так хорошо выглядишь». Я объясняю: «Это потому, что счастливо женат». Моя жена — великая Ольга Дроздова, потрясающий педагог, актриса, режиссер. Я бы здесь не стоял, может быть, меня вообще бы не было, в принципе, физически, если б не ее поддержка, — убежден актер.

Певцов объяснил, почему артисты-эмигранты вернутся в Россию

Ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что спектакли по произведениям авторов, признанных иноагентами, не стоит возвращать на российские театральные сцены вне зависимости от их содержания.