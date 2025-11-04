Шаляпин объяснил, за что любит певицу Славу

Певец Прохор Шаляпин в микроблоге рассыпался в комплиментах перед своей коллегой по цеху — певицей Анастасией Сланевской, (известной публике под псевдонимом Слава).

«Люблю Славу за ее искренность и настоящность всегда и во всем. А еще за ее фактуру — просто шикарный рост для девушки!» — написал Шаляпин.

Певец также выложил на своей страничке в социальной сети совместное фото со Славой

© Соцсети

Слава не оставила публикацию без внимания и в ответ отправила эмодзи в виде сердечек, пишет издание super.ru.

Ранее Слава заявила об отмене выхода клипа на песню «В сердце бьет молния» из-за обмана продюсеров. Артистка сказала, что ее «кинул» продюсерский центр имени Михаила Гуцериева.