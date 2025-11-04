Кудрявцева предположила, что у нее «поломка в генах»

Лера Кудрявцева сообщила, что у нее полностью отсутствует чувство зависти. Зато все отлично с чувством юмора и самоиронии.

«Иногда мне даже интересно, а какое это - чувство зависти? Может, у меня поломка в генах? Я могу только восхищаться кем-то или чем-то», - призналась Кудрявцева в Telegram-канале.

Лера отметила, что новых людей пускает в свою жизнь с осторожностью, поскольку очень часто разочаровывается. Она считает, что выдающиеся люди обычно сомневающиеся в себе и самые скромные. Высокомерные же, по ее мнению, даже не стоят внимания, пишет издание passion.ru.

«Ненавижу понты, лицемерие, браваду и красивые слова без поступков. Ненавижу тупость и глупость. И не прощаю предательства. Я давно взрослая, самодостаточная девочка. Люблю смеяться над собой и своими изъянами, я специально о них говорю и выпячиваю наружу. Я забываю все плохое, что мне делают или говорят люди, но отвечу в моменте», - резюмировала телеведущая.

