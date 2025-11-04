Актер Петрашевич требует проверки остановивших его сотрудников ГИБДД

Автомобиль, который вел Дмитрий Петрашевич, известный публике по сериалам «Скорая помощь» и «Балабол», а также фильмам «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война», ночью остановили на мосту в Лужниках. Инспекторы сочли, что актер был пьян, в частности, они указали на его покрасневшее лицо. Дмитрий же утверждал, что абсолютно трезв и просто едет домой.

Сотрудники ГИБДД потребовали пройти медосвидетельствование. Петрашевич отказался подписывать протокол и ехать в наркологическую больницу с инспекторами.

Как пишет Телеграм-канал «База», позднее актер рассказал, что сам прошел освидетельствование в государственной больнице.

Петрашевич требует проверить обоснованность действий сотрудников 5-го спецбатальона ДПС. По его словам, досмотр ему провели без оснований и не дали ознакомиться с протоколом.

