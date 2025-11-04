У Варнавы заподозрили анорексию

Екатерина Варнава очень сильно похудела и, судя по новым фотографиям в микроблоге, процесс не останавливается. После развода артистка стала злоупотреблять алкоголем и набрала, по ее словам, не менее 25 лишних килограммов. Но Екатерина нашла в себе силы справиться с зависимостью и сбросить лишний вес, чтобы вернуться в профессию, пишет Экспресс Газета.

© Соцсети

Сейчас 40-летняя Варнава живет за рубежом, выступает в комедийных шоу и продолжает худеть – да так, что поклонники уже бьют тревогу, считая, что у звезды началась анорексия.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что о Варнаве мало что известно в данное время. Он знает, что ведущую «убрали» с телевидения и других проектов после нелицеприятных высказываний в адрес россиян.

По его информации, у Варнавы по-прежнему высокий гонорар. Пригласить ее на мероприятие будет стоить от 2 до 3 миллионов рублей.