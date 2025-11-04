Певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, удивила поклонников откровением о покупке помидоров стоимостью 4 тысячи рублей за килограмм. При этом одна из ее помощниц рассказала на условиях анонимности, что артистка якобы называет отечественные продукты «сплошной химией без вкуса».

«Я не понимаю, что вас удивляет? Человек просто следит за своим здоровьем. Поэтому и покупаются лучшие продукты, настоящие фрукты и овощи. К сожалению, у нас с этим проблемы. Не продукты, а сплошная химия без вкуса», - поделилась женщина с Telegram-каналом «Свита короля».

Она также отметила, что у Лорак есть возможность заказывать качественный товар.

Ранее Ани Лорак, призналась, что ради стройной фигуры полностью отказалась от ужинов. Она рассказала, что не совсем довольна своей формой сейчас, поэтому голодает после трех часов дня нельзя. В вечернее время Ани иногда позволяет себе лишь самую малость: яблоки или морковь.