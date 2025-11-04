Успенская внесла в свой райдер кардинальные изменения

Любовь Успенская отказалась гастролировать и ездить по корпоративам без своей дочери.Теперь обязательное требование певицы — питание и проживание для ее дочери Татьяны Плаксиной в формате Ultra All Inclusive. Любовь Залмановна не оставляет Татьяну одну и ездит на гастроли семейным коллективом, еще и с собачкой.

Останавливаться певица с дочерью и питомицей будут только в президентском люксе с несколькими спальнями отеля бизнес-класса. В гримерке должно быть белое новозеландское вино, 12-летний Macallan (виски). Обязательно – охрана, которой, кстати, запрещено заходить в гримерную после концерта.

Как пишет Телеграм-канал SHOT, гонорар певицы за 45-минутное выступление составит 5 миллионов рублей. Певица ликвидировала свое ИП, так что оплата проходит через стороннюю компанию.

Ранее Любовь Успенская заявила, что любит периодически перевоплощаться в обычного человека, чтобы затеряться в толпе. Она рассказала, что надевает темные очки, платок и гуляет по центру Москвы. Она уточнила, что давно ставит такие эксперименты.