Популярный блогер Гасанов объявлен в федеральный розыск

Обвиняемый в легализации денежных средств блогер Гусейн Гасанов переобъявлен в федеральный розыск на территории России. Это следует из данных базы МВД РФ. Гасанову заочно предъявлено обвинение по статье о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.

«Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — указано в ведомственной базе МВД. Информацию приводит РИА Новости.

В конце апреля 2025 года Чертановский суд Москвы заочно арестовал блогера на два месяца. Тогда же Гасанов был объявлен в международный розыск.

Заочно арестованный блогер Гасанов заявил, что оплатил все налоги и штрафы

По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Для придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций. В июне 2024 года ФНС России подала в суд на блогера за неуплату налогов, его счета были заморожены.

Ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей и легализации денежных средств путем дробления бизнеса между аффилированными ИП. Ей осталось выплатить государству 25,2 миллиона рублей налогов. Митрошина в настоящее время находится под домашним арестом.