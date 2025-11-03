Валерия объяснила, почему она не дружит с мужчинами

Валерии и Иосифу Пригожину задали вопрос: верят ли они в дружбу между мужчиной и женщиной. Певица рассказала, что у ее супруга есть подруги-представительницы прекрасного пола, пишет портал passion.ru со ссылкой на Propusk.tv.

«У Иосифа есть подруги женщины. Он говорит, что ему в жизни с женщинами всегда легко — и в бизнесе, и в работе», — объяснила она.

Но у самой певицы другая ситуация. По ее словам, друзей-мужчин у нее нет.

«Так не работает, в другую сторону. У меня самый большой друг жизни — это Иосиф», — сказала Валерия.

Пригожин не стал скрывать, что мужчин в кругу общения супруги не одобряет.

«Я мужикам не доверяю, пошли дальше», — констатировал он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у Валерии есть все шансы получить одну из наград музыкальной премии «Грэмми». Медиаменеджер также посоветовал критикам «оставить свои сомнения где-то очень глубоко и далеко».