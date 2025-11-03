Кушанашвили вспомнил, как начиналась карьера Кудрявцевой

Лера Кудрявцева работает на телевидении с 1995 года. Отар Кушанашвили дружит с телеведущей уже не один десяток лет и в «Шоу Без Купюр» на YouTube вспомнил, с каким терпением она преодолевала трудности.

«Посмотрите на Леру Кудрявцеву — очень хорошо выглядит. Она начинала дурнушкой в „Партийной зоне“. Посмотрите, как она обошла всех в течение карьеры», — сказал журналист.

Критика звучала со всех сторон, и рассчитывать можно было только на собственные силы. Но, как говорит Кушанашвили, Лера не сдавалась, пишет СтарХит.

«Она плакала, продолжала делать, плакала. И я теперь вспоминаю, кто над ней смеялся. Они спились все, а она — украшение всех торжественных эфиров», — гордо сообщил Отар.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила, что написала завещание. Документ, по словам актрисы, был составлен для ее детей: 35-летнего сына Жана и шестилетней дочери Марии.

Телеведущая хотела бы, чтобы они смогли без проблем получить наследство, если случится что-то непредвиденное.