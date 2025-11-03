Дубцова рассказала о личной жизни

Ирина Дубцова в разговоре с журналистами поделилась деталями своей личной жизни.

В интервью «Пятому каналу» артистка рассказала о своих отношениях с возлюбленным, отметив, что в браке они не состоят и пока не спешат с официальным оформлением отношений.

«Иногда лучше быть немного корректными. Если мужчина еще не сделал предложение, подталкивать его — некорректно. Это, как минимум, создает давление. Мы — просто счастливые люди, у нас есть маленькие и более взрослые дети. Все хорошо. Просто порадуйтесь за нас, в конце концов», - сказала певица.

Артистка рассекретила отношения с директором крупной косметической фирмы Иваном Петренко. Победительница «Фабрики звезд» признается, что пока не торопит события и просто наслаждается новыми отношениями.