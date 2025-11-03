Успенская вспомнила, как Плющенко ей «испортил настроение»

Любовь Успенская поздравила Евгения Плющенко с днем рождения и рассказала, как на Олимпиаде-2002 он ей «испортил настроение». На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Плющенко уступил золото Алексею Ягудину, пишут NEWS.ru.

«На Олимпиаде-2002 выступали Плющенко и Ягудин. Я тоже очень уважаю этого спортсмена, но болела за Женю. В тот день Женя не победил, у меня было испорченное настроение. Я очень за него болела. Он очень добрый, хороший, отзывчивый человек. Когда я его вижу и встречаю, всегда рада нашей встрече. Женечка, я тебе желаю успехов. Ты для меня был, есть и будешь лучшим спортсменом, которого я когда-либо вообще так глубоко уважала, — сказала Любовь Залмановна.

Накануне двенадцатилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, победил на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске.

А 5-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко делает первые шаги в мире спорта, готовясь продолжить семейную традицию вслед за старшим братом Сашей.