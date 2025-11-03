Сергей Аморалов ответил на вопрос о возможной смене псевдонима

Сергей Аморалов (Суровенко) побеседовал с журналистами на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского радио» и церемонии вручения премии «Золотой граммофон». В частности, ему задали вопрос, не собирается ли он. следуя тенденциям времени, когда многие песни и проекты пересматриваются ради соответствия духовно-нравственным ценностям, сменить сценический псевдоним, пишет аbsatz.

«Если честно, я готов рассказать, почему так получилось. Это же не моя настоящая фамилия. Я что-то сделал, и сказали, что мое поведение аморальное. Чтобы стать Мораловым, надо начать делать что-то моральное. А я не готов. Но я над собой работаю», - ответил лидер группы «Отпетые мошенники».

Группа «Отпетые мошенники» была одним из самых популярных музыкальных коллективов конца 90-х годов. Их хиты «Всяко-разно» и «Люби меня, люби» собирали стадионы, клипы крутили на ТВ, а песни трио завоевали множество престижных наград.