Барановская рассказала о необычном свидании

Юлия Барановская рассказала журналистам о своем самом необычном вечере, который был много лет назад на Ибице. Тогда она была приглашена на день рождения к подруге.

Мероприятие отмечали на небольшом островке, где располагалась всего одна вилла. Юлия даже колебалась – идти или нет, все приглашенные должны были прийти парами, и она предвидела скучный вечер, пишет teleprogramma.

«Тоска зеленая! Но решила, что все равно накрашусь, надену красивое платье и приеду туда. Это было много лет назад на Ибице. Мы подъезжаем на лодке к необитаемому острову, где находится только одна вилла. Я выхожу, поднимаюсь чуть вверх, а там — белая красивая беседка. Светит солнце, его лучи отражаются в воде. А в беседке сидит парень, которого даже трудно описать. Он сам по себе красивый… И я подумала, что вечер не будет таким уж скучным», - сообщила телеведущая.

Как оказалось, он был знакомым хозяина виллы и тоже ждал скучного вечера.

«И вот подходит лодка, а из нее выходит богиня», — так он описал встречу с Юлией.

И, хотя встреча не переросла во что-то большее, вечер остался в памяти Юлии приятным романтическим воспоминанием.

