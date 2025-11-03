Бородина пожаловалась на нездоровье
Ксения Бородина сообщила, что плохо себя чувствует. Она надеялась, что во время отдыха уставший организм восстановится, но, невзирая на то, что она не пьет алкоголь, занимается спортом и соблюдает режим дня, показатели восстановления не всегда радуют.
Телеведущая написала в микроблоге, что не особенно понимает причину этого явления.
«Тебе больше хочется заниматься спортом, не пить алкоголь и вовремя ложиться. Но вот, когда ты пьешь это понятно, что организм сильно страдает. Но вот я не пью, а показатели не всегда айс. Спокойно спала, за ночь не вставала, кошмары не снились, а показатели все равно низкие», — рассказала Бородина.
Она также отметила, что требуется соблюсти очень жесткие условия, чтобы здоровье выправилось, пишет womanhit.
«Короче, все пишут вчера было мясо, поэтому организм не успел восстановиться, и так не пьешь, стараешься, еще и мясо не есть, спать ложиться в 23:00, не летать, тогда жизнь норм», — уточнила Бородина.
Недавно Ксения Бородина поделилась в телеграм-канале размышлениями о ценности настоящего отдыха. По ее словам, современный ритм жизни заставляет нас постоянно стремиться к успеху, но, чтобы его достичь, необходимо делать паузы.