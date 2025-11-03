В оперном театре в Цюрихе 2 ноября состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы», где главную партию исполнила Анна Нетребко.

Как пишет gazeta.ru со ссылкой на местное издание Tages-Anzeiger, у здания театра прошла организованная сторонниками Украины акция протеста. С десяток человек размахивали украинскими флагами, ругали Нетребко и раздавали листовки с обвинениями певицы. Однако публика, пришедшая послушать оперу, игнорировала эту сходку.

Ранее посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова направляла руководству театра письмо с требованием запретить Нетребко петь, и даже организовывала личную встречу в представителями коллектива.

Тем не менее заявления сочли «дешевыми», а действия — «надуманной глупостью».

В конце сентября газета The Telegraph писала, что жену украинского президента Елену Зеленскую возмутило выступление оперной певицы Нетребко в Британии.