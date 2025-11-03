Бородин назвал «сатанинскими плясками» вечеринку в клубе Тимати

Виталий Бородин обрушился с критикой на вечеринку в клубе Тимати, где праздновали Хэллоуин. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) заявил, что этот праздник совершенно неуместен в России в непростое для страны время, информирует издание passion.ru.

«Рэпер Тимати показал нам, насколько он уважает наши ценности и нашу культуру. Пока РПЦ борется с бесовщиной в прямом смысле этого слова, в Госдуме проходят обсуждения, чтобы запретить Хэллоуин в нашей стране для того, чтобы спасти наших детей от этой грязи. Но Тимати все равно. Три дня в его клубе проходит самый настоящий шабаш. Это самый настоящий плевок верующим. В то время как наши парни рискуют жизнью на передовой, отстаивая наши с вами ценности, он устраивает сатанинские пляски у них за спиной», — написал в Телеграм-канале Бородин.

Что касается Хэллоуина,то глава ФПБК выступил за запрет Хэллоуина в России.