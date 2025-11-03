Макс Покровский* зарабатывает выступлениями в американских барах

Макс Покровский собирает деньги на поддержку ВСУ, выступая в американских ресторанах и барах. Он поет на английском, вход – 100 долларов. Таким образом, как пишет Телеграм-канал SHOT, за подобный концерт он зарабатывает до нескольких тысяч долларов.

Лидер группы «Ногу свело» планирует выступить в Детройте, Чикаго и Миннеаполисе. Большие залы собрать не получается, поэтому Макс поет в питейных заведениях.

На сайте, через который можно приобрести билеты на его выступления, помечено, что группа уже собрала 100 тысяч долларов для Украины.

В России же у музыканта по-прежнему остается долг 250 тысяч рублей Федеральной налоговой службе, который он не гасит. Хотя есть соответствующее постановление суда.

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал отобрать у музыканта Максима Покровского оставшуюся в России недвижимость. Недавно у лидера группы «Ногу свело!» нашли дом с бомбоубежищем в Подмосковье.

*Признан иноагентом в РФ.