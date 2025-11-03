Соседов заявил, что не сравнивал Пугачеву с Понаровской

Сергей Соседов опроверг слова Станислава Садальского о том, что якобы он в эфире шоу «ВИА Суперстар» назвал Ирину Понаровскую новой Примадонной и сравнил ее с Пугачевой. Садальский отметил, что сравнение неуместно и неприлично.

Музыкальный критик заявил, что не говорил ничего подобного, пишет издание passion.ru.

«Что интересно, ничего подобного про Понаровскую я не говорил, да и сказать не мог. Какая Понаровская новая Примадонна — курам на смех! Мне опять приписывают то, что я не говорил и что вообще далеко от моего мнения», — заявил он.

Садальский выложил пост Соседова в Telegram-канале. Актер обвинил в сложившейся ситуации телеканал НТВ.

«Серега, это вина НТВ — позорный каналище и передача, где вы сидите с заумными лицами „академиков“ от искусства и судите! Особенно выделяется НТВшная блондинка с такими же белыми зубами, она уж знает ответ на любой вопрос», — заявил Садальский.

Музыкальный критик Евгений Бабичев призывает не сравнивать артистов и не искать никому замену — каждый исполнитель уникален и имеет свою аудиторию.