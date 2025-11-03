Появились подробности о результатах повторной пластики Дакоты

В прошлом году Рита Дакота сделала пластику лица. После этого певица столкнулась с рядом осложнений, изуродовавших ее внешность.

Дакота решила исправить последствия неудачной пластики. Месяц назад она вновь сделала операцию, но уже у другого хирурга. Прошло достаточно времени для того, чтобы оценить результаты повторного вмешательства. Рита рассказала, что удалось исправить, а что – еще нет. Об этом пишет СтарХит.

«Пока еще отеки, кровоподтеки, в глазу кровь. Шовчики еще не розовые, не сгладились. Но в целом можно уже увидеть, насколько стало лучше, чем было. Глаза опустились и будут опускаться еще. Брови опустились и будут опускаться еще! Нет этой гармошки под глазом, что меня очень сильно радует. И как будто я становлюсь с каждым днем все больше и больше собой. И это просто великое счастье!» — сообщила звезда.

Однако полностью избавиться от прошлой неудачной работы хирурга не удалось.

«Из плохих новостей — не получилось убрать дыру в щеке. Я улыбаюсь, и она, к сожалению, на месте. Она стала лучше, но полностью не ушла, и доктор объяснил почему. Там другой доступ — надо через ухо лезть, отслаивать. Я в целом могу это сделать попозже, через год или через полгода, но я пока не уверена. Может быть, я буду ходить так всегда», — признается Рита.

Ранее стало известно, за сколько Рита Дакота готова выступить в России. Проживающая в США артистка может прилететь на корпоратив за 2 миллиона рублей.