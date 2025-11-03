Сын Наташи Королевой озадачил пользователей своей новой прической

Сын Наташи Королевой Архип продолжает эксперименты с прической. Долгое время Архип предпочитал длинные локоны, но неожиданно избавился от них после женитьбы на Мелиссе.

Ранее Валынкина опубликовала кадры, сделанные во время медового месяца на Мальдивах, на которых Архип практически лысый.

Сейчас юноша снова сменил прическу, чем озадачил поклонников. Архипа заметили в обществе мамы и жены на спектакле, прошедшем в Москве.

Внимание публики привлекла побритая налысо макушка молодого человека. При этом по бокам Архип сохранил обычную длину волос.

Пользователи задались вопросом, новая прическа – это свидетельство духовного смирения и отречения от мирского, или решение избавиться от части волос на голове вынужденное и связано с болезнью.