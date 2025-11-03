СМИ: Мадонна готовится к свадьбе с молодым возлюбленным

67-летняя Мадонна тайно помолвлена с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. По данным издания Radar Online, которые приводят news.ru, певица готовится к свадьбе с молодым возлюбленным, с которым встречается уже несколько лет.

Пара еще не определилась с датой торжества и пока лишь присматривает площадку для его проведения. Среди возможных — Италия, Португалия и поместье в Ист-Хэмптоне.

«Естественно, она оформит брачный договор. Аким не возражает против этого — он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться», — рассказал журналистам инсайдер.

Певица Мадонна столкнулась с массой неприятностей, когда начала свой путь к славе в Нью-Йорке. Об этом рассказала сама всемирно известная исполнительница в большом интервью.