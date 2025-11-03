Газманов высказался о ситуации вокруг Сувалского коридора

Олег Газманов прокомментировал ситуацию вокруг Сувалского коридора. Его слова приводит Телеграм-канал Пул № 3.

«Обязательно победим. Я думаю, что выхода не будет, как или опять вся Прибалтика будет с Россией, или сто процентов мы вот этот [Сувалкский] коридор, который… Они перекрыли доступ к нашему региону! Мы им отдали Клайпеду, у них не было выхода на Балтийское море. Отдали половину Куршской косы. Мы это им все отдали. Как они себя ведут после этого? Раз вот так, то по-другому должно быть», - заявил известный своей активной патриотической позицией певец.

Сувалкский коридор — это узкая полоса территории длиной до 100 км, соединяющая Польшу и Литву. С востока она граничит с Белоруссией, а с запада — с Калининградом, что делает ее ключевой стратегической точкой для НАТО.

Это единственный сухопутный путь, связывающий страны Балтии с остальными членами Свероатлантического альянса. В случае серьезного обострения ситуации установление контроля над этим коридором становится, как пишет французское издание AgoraVox, вопросом выживания для Литвы, Латвии и Эстонии.

Россия в прошлом пыталась добиться соглашения о создании экстерриториальных транспортных коридоров, но получила отказ со стороны Польши, Литвы и ЕС. В 2022 году ситуация осложнилась еще больше из-за споров вокруг санкций, затруднявших транзит в Калининград.

В середине июля командующий американской армией в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью объявил, что в НАТО, оказывается, завершена разработка плана «подавления обороны РФ в Калининградской области».

Ответ Москвы на этот выпад прозвучал спустя почти месяц, 11 августа. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» предупредил: