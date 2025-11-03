Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов незадолго до смерти практически ослеп и почти не мог ходить. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ друг актера Александр Асташёнок рассказал, что тот узнавал его по голосу и до последнего не терял чувства юмора.

Этим летом Роман Попов сообщил, что у него диагностировали рецидив рака с осложнениями – он частично потерял зрение и слух. Экс-солист группы «Корни» вспомнил, как навещал друга в больнице, и рассказал о его последних месяцах жизни. Несмотря на тяжелое состояние, артист всегда был рад, когда к нему приходили близкие.

«Я не думаю, что он охотно принимал нас тогда, но он был очень рад, когда мы все к нему приезжали. И это нормально, что человек в таком состоянии не очень хочет, чтобы его таким видели», — отметил Александр Асташёнок.

В последнее время Роман Попов почти ничего не видел, с трудом разговаривал и редко вставал с постели. У актера была специальная кровать с подъемником и рукояткой. При этом звезда «Полицейского с Рублевки» старался сохранять оптимистичный настрой.

«Обычно, когда мы приезжали, то он лежал в кровати, со зрением у него были проблемы, но по голосу нас узнавал. Но при всем этом он оставался Ромой и не терял бодрости духа и юмора. Я как-то сказал ему, что сейчас отойду и вернусь, а он ответил: «Отойди, конечно, я все равно никуда не уйду»», — поделился друг Романа Попова.

По словам певца, с артистом до последнего были рядом самые близкие: жена Юлия, дети и мама. Александр Асташёнок отметил, что Светлана заменила сыну медсестру, сиделку и психолога: «Она совершила большой материнский подвиг. Причем вывозила все это на своих крепких плечах, потому что Рома был такой не маленький человек».

Напомним, в августе 2025 года Роман Попов рассказал, что у него диагностировали рецидив рака головного мозга, который впервые был выявлен семь лет назад.

«У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — признавался актер.

28 октября 2025 года Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Ранее мать Романа Попова сделала пронзительное признание на прощании с сыном: «Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор».