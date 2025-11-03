Юлия Паршута рассказала, как случайно выбросила бриллиантовые серьги в мусор

Певица Юлия Паршута призналась, что однажды потеряла дорогие бриллиантовые серьги из-за собственной невнимательности. История произошла с украшением типа пусеты, которое Юлия аккуратно завернула в салфетку и положила в рюкзак.

«Я сложила бриллиантовые сережки-пусеты в салфетку и положила их в рюкзак, а потом в нем же решила прибраться и выкинула все, что было, особенно салфеточки…», — поделилась певица в беседе с телеграм-каналом «Звездач».

Артистка отметила, что подобные моменты случаются не только с ней — она вспомнила историю подруги Марии Погребняк, которая тоже однажды лишилась драгоценного украшения.

Кроме того, Паршута откровенно рассказала о личной жизни. Певица пережила тяжелое расставание, после чего взяла «момент тишины», чтобы прийти в себя. Сейчас она учится снова доверять мужчинам и надеется, что любовь не разочарует ее в будущем.

По словам артистки, этот опыт научил ее ценить не только материальные вещи, но и моменты внутренней гармонии и доверия в отношениях.

