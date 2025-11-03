Пластика по бартеру довела Сотникову до суда

Вера Сотникова считает, что столичный косметолог ее обманула, сделав операцию, после которой возникли осложнения. Косметолог убеждена, что дело в деньгах.

Вера Сотникова поддерживала общение со столичным косметологом Зухрой Амин, которая по договоренности сделала актрисе сделала нитевой лифтинг по бартеру. параллельно Зухра одолжила актрисе крупную сумму.

Сотниковой не повезло - последствия проведенной процедуры ей пришлось исправлять за миллион рублей в другой клинике. Тогда косметолог потребовала вернуть деньги, рассказывает издание thevoicemag. История была вынесена на публику в шоу «Звезды сошлись».

Версия Сотниковой - она договорилась на проведение процедуры по бартеру, потом с нее попросили 78 тысяч на оплату материалов. Сотникова согласилась.

«А дальше происходит, я считаю, криминал. Мне принесли бумаги, договоры, мне сделали укол. Заходит медсестра и делает укол. Я спрашиваю, что это за укол. Молчание. Ушла медсестра. Дают договор, я смотрю, подписываю. Начинаются все эти манипуляции. На самом деле это все очень страшно и жутко», — заявила актриса.

У косметолога своя версию конфликта. Она заверила, что процедура прошла успешно, о чем свидетельствуют сделанные фото и видео.

«На контрольный осмотр Вера Михайловна приехала уже в совершенно другом состоянии, абсолютно подавленном. Вера Михайловна на все мои вопросы, как самочувствие, стала говорить: "Я ночами не сплю, потому что упал доллар, у меня все сбережения в долларах, у меня идет стройка, я одна". Я просто посочувствовала», — сказала медик, объяснив, что сама решила перевести деньги в долг на два месяца.

Теперь Зухра пытается вернуть свои деньги через суд. Вера начала возвращать займ. Сотникова тоже решила судиться. Она требует 50 миллионов рублей в качестве компенсации.

«Я потратила почти миллион рублей, чтобы исправить косяк. Мне нужно сниматься. Я ездила в Питер на исправление! И у меня есть все документы, что это кредит. Это незапланированная операция!» — констатирует Сотникова.

В 2022 году Вера Сотникова признавалась в одной из телевизионных передач, что ей не удается спокойно принимать возрастные изменения. Актриса высказывала мнение, что для сохранения молодости хороши все способы, в том числе косметологические процедуры и даже пластическая хирургия.