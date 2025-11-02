Митя Фомин поделился секретами сохранения молодости

Мите Фомину – 51 год, но выглядит он значительно моложе. Он в прекрасной спортивной форме, на сцене энергично двигается.

Как рассказал корреспондентам lady.mail сам певец, секреты спрятаны в активном образе жизни и правильных привычках.

«Я очень много времени провожу на свежем воздухе, много времени провожу со своей новой собакой, ем много овощей и фруктов. Я занимаюсь спортом на свежем воздухе, коллекционирую беговые маршруты, острова. И очень-очень люблю лежать в ванне», — признался Фомин.

В 2023 году Фомин случайно травмировался на съемках реалити-шоу - получил удар, когда находится в брезентовых монтажных перчатках. Сняв перчатку, он увидел размозженный палец, перелом мизинца оказался оскольчатым. Перелом был открытым, в рану попала инфекция и после неправильного заживления у артиста начало стягиваться сухожилие в кисти. Сейчас ему трудно удерживать вещи в руках и играть на фортепиано.