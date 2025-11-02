Бородина похвасталась дорогостоящим подарком

Ксения Бородина показала поклонникам, какой подарок она получила от любимого мужа. Фотографию презента телеведущая выложила в микроблоге – это сумочка Шанель черного цвета с золотой фурнитурой.

Когда Ксения увидела эту сумочку в дубайском бутике, ей захотелось ее иметь. И в итоге она получила ее в подарок, пишет Тeleprogramma.

Стоимость этой брендовой вещички в пересчете на рубли - 1 миллион 65 тысяч. Ксения продемонстрировала, что Сердюков не скупится на подарки для своей избранницы.

Отметим, что Бородина вышла замуж за Сердюкова в 2025 году. Несмотря на то, что телеведущая много раз говорила о своем счастье с мужчиной, ее фанаты Николая не приняли. Дело в том, что аудитория блогерши считает его альфонсом. И, по словам продюсера Сергея Дворцова, в шоу-бизнесе отношение к Сердюкову такое же.