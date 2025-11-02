Юрист объяснил, как Ефремов может освободиться ранее окончания срока

Михаил Ефремов после выхода из колонии начал репетиции в своем первом спектакле. Актер из-за УДО может передвигаться с гастролями и съемками только по территории России. Но и для этого ему следует получать разрешение от уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства в Москве.

© РИА Новости

Адвокат Геннадий Кузьмин в беседе с журналистами «Комсомольской Правды» обозначил основные условия, при которых с Ефремова могут снять действующие ограничения.

«В данном случае речь может идти о том, что Ефремов может быть освобожден от оставшейся части неотбытого наказания. Первое условие, при котором это может произойти — безупречное поведение. Это регулярное и добросовестное исполнение всех предписаний. Решение судом может быть принято только по истечении не менее половины оставшегося срока — неотбытой части наказания. То есть, если человек освободили досрочно на три года раньше окончания срока. То полтора года он должен вести себя безупречно. А от остальной части его суд может освободить. Если суд принимает решение освободить человека от дальнейшего отбытия наказания, то одновременно с этим у него аннулируется судимость. Кроме того, снимаются все ограничения, которые возложены при условно-досрочном освобождении. В то время, когда человек отбыл условно-досрочное наказание, нужно длительное время ждать, чтобы судимость либо была снята автоматически, либо в судебном порядке», - объяснил эксперт.

Как сказал адвокат Кузьмин, дело за самим Михаилом Ефремовым — захочет ли он инициировать процесс, чтобы раньше окончания срока снять все ограничения, или же оставит все как есть.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов готовится к своему возвращению на телевизионные экраны. Согласно полученной информации, в 2026 году он приступит к съемкам в новом сериале, предназначенном для демонстрации на одной из популярных интернет-платформ. Проект будет реализован под руководством известного кинодеятеля Сергея Кальварского.